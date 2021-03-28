Altınordu'nun averaj korkusu

SPOR Toto 1'inci Lig'de daha önce 2 kez 1 puanla, 2 kez de 3'lü averajla Play-Off'un dışında kalan Altınordu, iddisını sürdürdüğü sezonda bu defa işini son haftaya bırakmak istemiyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de daha önce 2 kez 1 puanla, 2 kez de 3'lü averajla Play-Off'un dışında kalan Altınordu, iddisını sürdürdüğü sezonda bu defa işini son haftaya bırakmak istemiyor. Süper Lig hedefine ilk 2'den ulaşmak isteyen İzmir temsilcisi, en kötü ihtimalle Play-Off'u sezon bitmeden garantilemenin hesaplarını yapıyor. Kırmızı-lacivertlilerin ilk 7 takım arasındaki en kötü genel averaja sahip takım olması ise teknik ekibi tedirgin ediyor. Ligde 40 gol atıp, 33 gol yiyen Altınordu, 7 genel averajıyla rakiplerine göre dezavantajla bir konumda yer alıyor.

Lider Giresunspor'a ilk yarıda deplasmanda 2-0 yenilen 5'inci sıradaki Altınordu, zirve takipçisi Yılport Samsunspor ve 4'üncü basamaktaki Adana Demirspor'la 2'li averajda eşit durumda. Kırmızı-lacivertliler, 3'üncü sıradaki Altay ve 6'ncı İstanbulspor'dan ise 2'li averajda üstün. İzmir temsilcisi 7'nci sırayı alan Ankara Keçiörengücü'ne ise ilk yarıda evinde 2-0 mağlup olmuştu. Altınordu, ligin son 7 haftasında Başkent ekibiyle deplasmanda, Giresunspor'la ise evinde oynayacağı maçlarda üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ