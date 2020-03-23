Altınordu'nun asist kralı Atakan TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da sağ kanat Atakan Üner, bu sezon sergilediği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçemediği isimler arasına girmeyi başardı.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da sağ kanat Atakan Üner, bu sezon sergilediği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçemediği isimler arasına girmeyi başardı. Ligde oynadığı 26 maçın 24'ünde ilk 11'de görev alan 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle alkış toplarken, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı toplam 8 asistle takımın asist kralı olarak dikkat çekti.

Ligin ilk yarısında devre arasında takımdan ayrılan Anıl'ın yanı sıra Burak ve Yasin'e gol pası veren Atakan, ikinci devrede Kemal (2) ve Hüsamettin'e gol sevinci yaşattı. Genç kanat oyuncusu kupada ise 2 asistle oynadı. Bu sezon Adana Demirspor, Hatayspor ve İstanbulspor (D) filelerini sarsan genç krampon kırmızı-lacivertli ekibin dikkat çeken isimleri arasına girmeyi başardı.

Kaynak: DHA