Altınordu'nun Ağabeyi Uğur

TÜRKİYE 1'inci Ligi ekibi Altınordu ile sözleşme yenilen 28 yaşındaki sağ bek Uğur Arslan Kuru, kırmızı lacivertli ekibin en yaşlı futbolcusu oldu.



Deneyimli savunmacı takıma ağabeylik yaparken, 17 yaşındaki Berke Özer, Ozan Can Oruç, Mutlu Aksu Doğan ve Şahan Akyüz ise İzmir ekibinin en genç oyuncuları oldu. Uğur, "Aramıza gerçekten çok yetenekli ve Türk futbolunun geleceği olan gençler katıldı. Kariyerlerinin henüz başlarında olmalarına rağmen Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası maç tecrübeleri yaşadılar. Şimdi ise Birinci Lig'de oldukça zorlu bir yola çıkacaklar. Bizim görevimiz onlara hem saha içinde, hem de dışında yol göstericilik yapmak" dedi.



Yeni sezon hazırlıklarını 23 genç futbolcusuyla sürdüren kırmızı lacivertli takımın yaş ortalaması 20.2'ye düşerken, bu durumun kendileri için avantaj olduğunu dile getiren tecrübeli defans oyuncusu, "Geçen sezonun son bölümlerinde kalitemize, gençlik enerjimizi de ekleyerek müthiş bir çıkış yakaladık. Play off'u averajla kaybettik. Yeni sezonda bu kez hedefimiz ilk 2'ye girerek direkt Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.



Öte yandan Altınordu, yarın Erzurum'da kampa girecek. Altınordu, 11 Temmuz'da Atiker Konyaspor'la, 15 Temmuz'da Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yapacak. Altınordu, 18 Temmuz'da yapacağı karşılaşmadan 19 Temmuz'da kampı noktalayacak.



- İzmir