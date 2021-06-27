Altınordu nokta atışı yapacak
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Altınordu nokta atışı yapacak

Altınordu nokta atışı yapacak
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu yeni sezon öncesi transferde hata yapmak istemiyor.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu yeni sezon öncesi transferde hata yapmak istemiyor. Şimdiye kadar sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ile sözleşme imzalayan kırmızı-lacivertliler, aceleci davranmıyor. Transferde rakamların çok yüksek olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Transfer piyasası gerçekten yüksek. Biz bütçemize uygun ve bize katkı sağlayacak oyunculara bakıyoruz. Bireysel anlamda geliştireceğimiz futbolcuları takip ediyoruz. Bu sezon fazla transfer yapmayacağız, 1-2 takviye daha yapıp altyapımızdan yeni oyuncuları A takıma alacağız. Önceliğimiz savunma ve ortaya sahaya transfer yapmak" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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