Altınordu, Niğde için alıcı arıyor
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Altınordu, Niğde için alıcı arıyor

Altınordu, Niğde için alıcı arıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdan yetişen genç oyuncuların deneyim kazanmaları için 2018 yılında satın aldığı 2'nci Lig takımı Niğde Anadolu FK'ya talip arıyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdan yetişen genç oyuncuların deneyim kazanmaları için 2018 yılında satın aldığı 2'nci Lig takımı Niğde Anadolu FK'ya talip arıyor.

Niğde Belediyespor'un 2 milyon TL'lik borcunu üstlenerek devraldığı kulübü şirketleştiren Başkan Özkan, Niğde Anadolu FK ismiyle 3 sezondur bünyelerinde yer alan kırmızı-lacivertli kulübe tesis ve futbol okulu yatırımları yaptı. Kulübü yeniden Niğdelilere devretmeyi planlayan Özkan'ın yaklaşık 10 milyon TL istediği, ancak şehrin dinamiklerinden henüz bir girişim yapılmadığı öğrenildi. Başkan Özkan daha önce yaptığı açıklamada, "Maalesef bu işi 800 km öteden iyi yönetemedik. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olurmuş" demişti.Yeni sezon öncesi yaşanan belirsizlik nedeniyle antrenmanlara başlamayan Niğde Anadolu FK ile bağlarını koparma kararı alan Seyit Mehmet Özkan'ın satış gerçekleşmemesi halinde takımı ligden çekebileceği iddia edildi. Altınordu patentli gençlerin ağırlıkta olduğu kadrosuyla 3 sezondur 2'nci Lig'de tutunmayı başaran Niğde Anadolu FK'da geçen sezon forma giyen gençlerden sadece kaleci Ali Emre Yanar, ön libero Metehan Yılmaz ve sağ kanat Altar Han Hidayetoğlu yeni sezon öncesi Altınordu A takımına katıldı. Geçmişti yıldız adayı olarak gösterilirken sonrasında gözden çıkarılan forvet Fatih Aktay Bandırmaspor'a stoper Recep Yemişçi ise Ankaraspor'a transfer oldu. Onur Taha, Ali Mert, Atalay, Polat, Şahan, Berkin gibi gençler de gözden çıkarıldı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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