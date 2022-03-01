Altınordu, nefes aldı

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Spor Toto 1. Lig'de 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Menemenspor karşısında galibiyete ulaşan Altınordu, adeta nefes aldı. Küme düşme hattında rakipleriyle puan farkını azaltan kırmızı-lacivertliler, alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'da yüzler gülüyor. 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran kırmızı-lacivertliler, ligde adeta nefes aldı. İzmir temsilcisi, puanını 25'e çıkararak küme düşme hattında bulunduğu rakipleriyle puan farkını azalttı. Ligin 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek olan Altınordu, bu maçtan da puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Ahmet İlhan Özek : "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

Altınordu'nun Menemenspor karşısında galibiyet golünü kaydeden tecrübeli golcüsü Ahmet İlhan Özek, çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını belirterek, alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi. Özek, "Çok iyi çalışıyoruz, iyi idman yapıyoruz. Fakat istediğimiz sonuçlar gelmeyince ister istemez bir baskı oluştu. Takımda çok fazla genç arkadaşımız olduğu için onlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. Ben de genç futbolcuların ağabeyleri olarak onlara hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu galibiyeti tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Altınordu'nun genç futbolcularından Furkan Metin de, "Özlediğimiz ve aradığımız galibiyeti Menemenspor önünde aldık. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi, daha çok çalışıp galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Her şey daha iyi olacak" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor