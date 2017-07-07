Altınordu Mirkan'a Döndü

TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da golcü arayışını sürdüren yönetim, bir kez daha gurbetçi Mirkan Aydın'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.



Kırmızı lacivertlilerin, geçen sezon da talip olduğu deneyimli santrforu yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Hasan Kabze ile yolları ayırdıktan sonra anlaşma zemini aradığı Denizlispor'un golcüsü Yasin Ozan'ı kulübünden koparamayan Altınordu, bir yandan Bandırmasporlu forvet Atabey'den haber beklerken, diğer yandan Mirkan'ı listeye ekledi.



Geçen sezon Almanya 3'üncü Ligi ekibi Preussen Münster'de forma giyen 29 yaşındaki forvet, 14 maçta 5 gol kaydetti. Türkiye kariyerinde Eskişehirspor ve Göztepe'de görev alan Mirkan, Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle Göztepe'den, İsveç ekibi Dalkurd'a transfer olmuştu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun takımında görmek istediği gurbetçi golcüye teklif sunmaya hazırlanan Altınordu, ilk dış transferini forvet takviyesi yaparak gerçekleştirmeyi planlıyor.



- İzmir