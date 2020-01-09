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Altınordu, Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'da forma giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

09.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:56
Altınordu, Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden , TFF 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'da forma giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı, oyuncunun kampına katıldığı belirtildi.

Futbol hayatına İstanbul Güngörenspor'da başlayan Metehan Mimaroğlu, profesyonel hayatında Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Ergene Velimeşespor, Eyüpspor ve Alibeyköyspor'de forma giydi.

Kaynak: AA
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