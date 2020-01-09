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Altınordu, Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Osmaniyespor'dan sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

09.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:55
Altınordu, Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden , Osmaniyespor'dan sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Altınordu, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-lacivertli ekip, son olarak 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor forması giyen sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu renklerine bağladı. ekibi, kariyerinde daha önce Güngören, Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Edirnespor, Ergene Velimeşe ve Alibeyköyspor takımlarında görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Atılan imzaların ardından Metehan Mimaroğlu, takımın Antalya kampına katıldı. Mimaroğlu bu sezon Osmaniyespor'un ligin ilk yarısında oynadığı tüm maçlarda forma giyerken 5 kez de gol sevinci yaşamıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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