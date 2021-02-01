Altınordu Menemenspor'dan Şeref'i alıyor
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Menemenspor'da forma giyen kanat oyuncusu Şeref Özcan'la anlaştı.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Menemenspor'da forma giyen kanat oyuncusu Şeref Özcan'la anlaştı. Kırmızı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Hamburg altyapısında yetişen Şeref'le şartlarda el sıkışan yönetimin lisans işlemlerini tamamlamak üzere olduğu ifade edildi. Sezon başında Menemenspor'a transfer olan Şeref, sarı-lacivertli formayla 13 karşılaşmada görev aldı. Altınordu ara transfer döneminde Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Recep Aydın'ın ardından ikinci takviyesini yapmış oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı