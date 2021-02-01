Altınordu Menemenspor'dan Şeref'i alıyor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Menemenspor'da forma giyen kanat oyuncusu Şeref Özcan'la anlaştı. Kırmızı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Hamburg altyapısında yetişen Şeref'le şartlarda el sıkışan yönetimin lisans işlemlerini tamamlamak üzere olduğu ifade edildi. Sezon başında Menemenspor'a transfer olan Şeref, sarı-lacivertli formayla 13 karşılaşmada görev aldı. Altınordu ara transfer döneminde Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Recep Aydın'ın ardından ikinci takviyesini yapmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı