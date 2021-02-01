Altınordu Menemenspor'dan Şeref'i alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altınordu Menemenspor'dan Şeref'i alıyor

01.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:38
Altınordu Menemenspor'dan Şeref'i alıyor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Menemenspor'da forma giyen kanat oyuncusu Şeref Özcan'la anlaştı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Menemenspor'da forma giyen kanat oyuncusu Şeref Özcan'la anlaştı. Kırmızı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Hamburg altyapısında yetişen Şeref'le şartlarda el sıkışan yönetimin lisans işlemlerini tamamlamak üzere olduğu ifade edildi. Sezon başında Menemenspor'a transfer olan Şeref, sarı-lacivertli formayla 13 karşılaşmada görev aldı. Altınordu ara transfer döneminde Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Recep Aydın'ın ardından ikinci takviyesini yapmış oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu Menemenspor'dan Şeref'i alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 17:38:43. #1.15#
title