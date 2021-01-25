Altınordu - Menemen Spor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 18. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altınordu - Menemen Spor maçıdır. Peki Altınordu - Menemen Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?