Altınordu - Menemen Spor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altınordu - Menemen Spor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

25.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:00
Altınordu - Menemen Spor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 18. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altınordu - Menemen Spor maçıdır. Peki Altınordu - Menemen Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altınordu - Menemen Spor maçıdır. Peki Altınordu - Menemen Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ALTINORDU - MENEMEN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Altınordu - Menemen Spor maçı 25 Ocak Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

ALTINORDU - MENEMEN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Altınordu - Menemen Spor maçı TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ALTINORDU - MENEMEN SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir'de oynanacak.

ALTINORDU - MENEMEN SPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)

BERSAN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

EMİR ERAY EYİSOY(2. Yardımcı Hakem)

FATİH TOKAİL(Dördüncü Hakem)

CENGİZ AKYÜZ(Gözlemci)

HÜSEYİN ŞENEL(Temsilci)

ERCAN TAĞ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu - Menemen Spor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:59:46. #1.16#
title