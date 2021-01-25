Altınordu - Menemen Spor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 18. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altınordu - Menemen Spor maçıdır. Peki Altınordu - Menemen Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altınordu - Menemen Spor maçıdır. Peki Altınordu - Menemen Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ALTINORDU - MENEMEN SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Altınordu - Menemen Spor maçı 25 Ocak Pazartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
ALTINORDU - MENEMEN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Altınordu - Menemen Spor maçı TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
ALTINORDU - MENEMEN SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir'de oynanacak.
ALTINORDU - MENEMEN SPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)
BERSAN DURAN(1. Yardımcı Hakem)
EMİR ERAY EYİSOY(2. Yardımcı Hakem)
FATİH TOKAİL(Dördüncü Hakem)
CENGİZ AKYÜZ(Gözlemci)
HÜSEYİN ŞENEL(Temsilci)
ERCAN TAĞ(Temsilci)