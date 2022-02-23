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Altınordu, mağlubiyet rekorunu kırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altınordu, mağlubiyet rekorunu kırdı

Altınordu, TFF 1. Lig'de oynadığı son 7 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu, TFF 1. Lig'de oynadığı son 7 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ligde üst üste 8. sezonunu geçiren kırmızı-lacivertliler, 25 maçta aldığı 17 mağlubiyetle en fazla yenilgi aldığı sezonu yaşıyor.

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 8. sezonunu geçiren Altınordu, geçtiğimiz sezon play-off finaline yükselerek ligdeki en başarılı sezonunu oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler, bu sezon ise tam tersine bir grafik çiziyor. Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken İzmir temsilcisi, ligin son sıralarından kurtulamadı. Ligde oynadığı son 7 maçın tamamını kaybeden Altınordu, 26. hafta itibarıyla 22 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bu sezon mağlubiyet rekoru kırıldı

2014-2015 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de yeniden mücadele etmeye başlayan Altınordu; ilk sezonunda 10, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 9, 2017-2018 sezonunda 11, 2018-2019 sezonunda 9, 2019-2020 sezonunda 13 ve 2021-2021 sezonunda 8 mağlubiyet almıştı. En fazla yenilgisini 13 mağlubiyetle 2019-2020 sezonunda alan kırmızı-lacivertliler, bu sezon ise henüz ligin bitimine 9 hafta kalan bu sayıyı geçmiş bulunuyor. İzmir temsilcisi, bu sezon oynadığı 25 maçta 17 mağlubiyet alarak kendi adına olumsuz bir rekora imza attı. - İZMİR

Altınordu, mağlubiyet rekorunu kırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Haberler

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