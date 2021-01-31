Altınordu maçının ardından
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Altınordu maçının ardından

31.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:43
Altınordu maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Altınordu, uzatma dakikalarında bulduğu golle Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Altınordu, uzatma dakikalarında bulduğu golle Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, karşılaşmanın ilk 6'ya girme açısından öneme sahip olduğunu dile getirdi. Maça iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Tan, "İlk yarı 4 net pozisyonumuz vardı, maçı koparabilirdik ama başaramadık. İkinci yarı rakibimiz baskılı oyun ile başladı, o dönemde takım savunmasını iyi yaptık, skor 1-0'ken yine net pozisyon yakaladık ancak bunu da değerlendiremedik. Beraberlikten sonra hücumsal anlamda değişiklikler yaptık, risk aldık, arkada boşluklar bıraktık çünkü maçı kazanmak istiyorduk. Rakibimizin hızlı atakları oldu, son anlarda yediğimiz golle mağlup olduk, bu maçla ilgili dersler çıkaracağız" dedi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da karşılaşmanın çok önemli bir maç olduğunu söyledi. Maçı 'yerli derbi' olarak tanımlayan Eroğlu, "Bursaspor'un son maçlardaki hem oyunu hem aldığı skorlarla formda olmasının bilincindeydik. İkinci yarıya iyi hazırlandık ama geçen haftaki mağlubiyet moral olarak bizi geri çekti. İlk yarı oyuna hükmedemedik, rakibin geniş alanlarda etkili olduğu oyuncuları vardı, bunu biliyorduk, golü de böyle yedik. Geriye düştükten sonra ikinci yarıda yaptığımız müdahalelerle dar alanda oynamaya, rakibi hataya sürüklemeye çalıştık. Maçta tempo yükseldi, beraberliği bulduk. Arkada geniş alanlar bırakmak riskti, buna rağmen geri adım atmadık, değişikliklerimizle kazanma hamleleri yaptık. İyi mücadele ettik, son dakikada attığımız golle maçı kazandık, bu anlamda sevinçliyiz" diye konuştu.

Eroğlu, "Maçın şöyle güzel bir yanı da var, Bursaspor birçok yeteneği Türk futboluna kazandırmaya başladı, biz de öyleyiz. Bu iki takımdan da belki yakın süreçte, A Milli Takım'da oynayacak futbolcular çıkacak. Türk futbolunun buna ihtiyacı var" diyerek sözlerini tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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