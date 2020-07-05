Altınordu maçının ardından
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altınordu maçının ardından

Altınordu maçının ardındanGürkan DURAL / BURSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Bursaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

05.07.2020 00:37 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:45

Altınordu maçının ardından

Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Bursaspor, sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü zorlu randevuyu değerlendirdi.

Kendileri için kritik bir maçı, son ana dek savaşarak kazandıklarını vurgulayan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını kaydetti. Son 8 günlük süreçte 3 maça çıktıklarını ve bu maçların hepsini kazanarak 9 puanı hanelerine yazdırdıklarına işaret eden Buz, "Bizim için gerçekten çok önemli. Bursaspor olarak buralarda olunması gerekiyor. Altınordu ilk devre bizden daha iyi oynadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Skoru bulmamız gerekiyordu. Takımımız çok iyi mücadele verdi. İstemek ve sonuna kadar savaşmak çok önemliydi. Gittikçe makas daralıyor. Takımımızı tebrik ediyorum. Bizim en büyük eksikliğimiz taraftarımız. onlar burada olsaydı çok farklı olurdu. Çok mutluyuz. takımı tebrik ediyorum. Bursaspor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bursaspor'un her zaman daha iyi olması gerekiyor. Tamamen Menemenspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.

EROĞLU: İYİ OYNADIĞIMIZ BİR MAÇI KAYBETTİK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, iyi bir oyun oynadıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydetti. Kazanmak için Bursa'ya geldiklerini belirten Eroğlu, "Bursaspor'un iki haftadır bir çıkışı vardı. Maçın ilk yarısında çok üstün bir futbol ortaya koyduk. Rakip yarı alanına götürdüğümüz bir çok pozisyon vardı. Bunları sonuçlandırabilseydik, farklı olabilirdi. İkinci yarı topa sahip olup pas trafiğini ortaya koyarak rakibi oyundan düşürmeye çalıştık. Talisiz bir sakatlık yaşadık. Üzgünüz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hakimiyet bizdeydi. Fırsatları yakaladık ama yanlış tercihler yaptık. Belki kazanma isteği, hücumda acele ederek gittiğimiz paslar rakibe avantaj sağladı ve kalemizde golü gördük. Bu bizim açımızdan üzücüydü. Gol bulmamız gereken bir maçtı, bulamadık. İyi oynadığımız bir maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Altınordu maçının ardından

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü Haber
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Haber
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok Haber
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu Haber
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz Haber
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle...
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Esra Albayrak Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Gökhan Töre Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: Altınordu maçının ardından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 00:46:33. #1.14#
title