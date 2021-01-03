Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

03.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:34
Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

TFF 1. Lig'de 11. haftayı lider geçtikten sonra çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, ligin ilk devresini 28 puanla tamamladı.

TFF 1. Lig'de 11. haftayı lider geçtikten sonra çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, ligin ilk devresini 28 puanla tamamladı.

Sezona Menemenspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Altınordu, başarılı sonuçlara imza attığı ligde 11. haftada 23 puanla liderliğe yükseldi. İlk 11 haftada sadece 2 yenilgisi bulunan İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

İlk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle tamamlayan Altınordu, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 22 gol gördü.

İzmir temsilcisi, iç sahada 8 maçta 16 puan, deplasmandaki 9 müsabakada ise 12 puan topladı.

Toplam 32 futbolcu forma giydi

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 32 farklı isme şans verdiği Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk ile Sinan Osmanoğlu tüm maçlarda forma giydi.

İzmir temsilcisinde en golcü isimler 5 gole imza atan Ahmet İlhan Özek ile 4 gol kaydeden Metehan Mimaroğlu oldu.

Toplam 33 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırılan Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Kahraman Demirtaş ve Sami Satılmış takımlarını eksik bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Özçivit Cengiz Kurtoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 10:37:52. #1.14#
title