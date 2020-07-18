Altınordu ligi 14'üncü tamamladı TFF 1. Lig'de son hafta maçında deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu sezonu 37 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

TFF 1. Lig'de son hafta maçında deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu sezonu 37 puanla 14'üncü sırada tamamladı. Düşme hattının 2 basamak üzerinde kalıp son 6 yılın en kötü performansını sergileyen kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Menemenspor maçında da gördük ki kaçırdığımız goller aslında bizim için ligin özetiydi" diye konuştu.

Oynadıkları diğer maçlarda da pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünde gol kovalayan, hücum futbolunu en iyi şekilde oynayan bir Altınordu vardı sahada. Bir türlü sonuca gidemedik. Kaçırdığımız goller aslında bizim için ligin özetiydi. Bu ligde oynadığımız diğer maçlarda zaten bunları yaşıyorduk. Girdiğimiz pozisyonların hepsini belki atamayabiliriz ama 1-2 tanesini skor anlamında kazansak oyun lehimize dönecekti" dedi.

BATUHAN'A ÇOK ÜZÜLDÜK

Menemenspor maçının ikinci yarısında rakibe karşı üstünlük kurduklarını belirten Hüseyin Eroğlu, "Menemenspor, lige yeni çıkmasına rağmen iyi ses getirdi ve uzun bir süre karşılaşma kaybetmedi, Oyunun belli bölümlerinde rakibe karşı pozisyon üstünlüğünü sağladık ve son bölümde golü bulduk. 1-0'dan sonra belki 2 veya 3. golü bulabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Ligi tamamlandık. Bizim için koronavirüs salgını arasından sonra bu periyotta üzücü olan 4 Temmuz'daki Bursaspor maçında Batuhan'ın ayağının kırılmasıydı. Buradan ona tekrar geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA