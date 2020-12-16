Altınordu kupada Konyaspor'a karşı
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Altınordu kupada Konyaspor'a karşı

16.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:55
Altınordu kupada Konyaspor'a karşı

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Altınordu, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Altınordu, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maç koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda yenen taraf yoluna devam edecek.

İzmir temsilcisinde tedavileri süren Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Ufuk, Oğulcan, Furkan Çil ve Metehan forma giyemeyecek. Teknik heyet dinlenmeleri için kaleci Erhan, Sinan, Ahmet İlhan ve Ahmet Dereli'yi de kafileye dahil etmedi. Altınordu Futbol Akademisi'nden Özgür Deryol, Emre Oymak ve Polat Abay maç kadrosuna alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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