Altınordu koptu geliyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ettiği Altay'ı dünkü derbide yine 1-0 geriye düşüp bu kez 3-1 dize getiren Altınordu, 3 puandan fazlasını kazandı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ettiği Altay'ı dünkü derbide yine 1-0 geriye düşüp bu kez 3-1 dize getiren Altınordu, 3 puandan fazlasını kazandı. Puanını 41'e çıkararak Play-Off hattındaki yerini koruyan kırmızı-lacivertliler, son 11 haftaya ilk kez Süper Lig yarışında ilk 2 iddiasını sürdürerek girdi. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan İzmir temsilcisi, bu periyotta rakip filerere 11 gol bırakırken, kalesinde 4 gol gördü. Sahaya 5 yabancıyla çıkan Altay'ı tamamı yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla dize getiren Altınordu, ilk 11'de altyapısından yetişen 4 genç futbolcuya şans vererek alkış topladı. Kırmızı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında tempolu futboluyla maçı çevirip zafere ulaştı.

İlk yarıda rakibe fazla pozisyon vermediklerini, penaltı atışıyla geriye düşmelerine rağmen devre arasında oyuncularına daha önce olduğu gibi maçı çevirebileceklerini anlattığını belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda sakin olup rakibin dengesini bozduk. Yaptığımız değişiklikler de bize katkı sağladı. Maç boyunca tempolu oynadık ve güzel gollerle öne geçtik. Skor avantajını sağladıktan sonra da ön alanda baskı yapıp Altay'ı kalemizden uzak tutmaya çalıştık. 10 kişi kaldıktan sonra savunma futboluna döndük. Çok iyi mücadele ettik ve çok önemli bir maç kazandık. İkili averajda öne geçtik. Ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu galibiyeti Altınordu'yu sevenlere hediye ediyorum" dedi.

HÜSAMETTİN SEVİNMEDİ

Altay altyapısından yetişen Altınordulu forvet Hüsamettin Yener, ikinci yarısında oyuna girdiği derbinin kader adamı oldu. Maçın 47'nci dakikasında takımının skoru 1-1'e getirmesini sağlayan Hüsamettin attığın golün ardından sevinmedi. 25 yaşındaki futbolcu kırmızı-lacivertlilere 67'nci dakikada penaltı da kazandırıp eski takımı Altay'ın fişini çekti. Hüsametttin, son düdüğünün ardından takım arkadaşları sahada sevinç yumağı olurken, soyunma odasının yolunu tutarak altyapısından çıktığı eski takımına saygısını gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ