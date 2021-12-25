Altınordu kendine geldi

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında dün evinde Beypiliç Boluspor'u uzatmada bulduğu golle 2-1 yenerek devreyi 22 puanla tamamlayan Altınordu, eski günlerine dönme sinyalini verdi. Üst üste 3'üncü son 5 maçta 4'üncü galibiyet elde eden İzmir temsilcisi, 11'inci haftada girdiği düşme hattından 19'uncu haftada kurtuldu.

Geçen sezon Altay'la oynadığı Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, bu sezon üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından düşme adayları arasında gösterilmeye başlamıştı. İlk yarının son bölümünde atağa kalkan kırmızı lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle ikinci yarıda ilk 6 yarışına ortak olmayı hedefliyor.

Son 5 maçta 4 galibiyet aldıklarını hatırlatan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ligin dibinden hızlı bir şekilde çıkmış olduk. Her zaman oyuncu üzerinden değil oyun planı üzerinden bir sistemimiz var. Ali Emre Yanar'ın kurtarmış olduğu penaltı maçın kırılma anıydı. Kazanmak için birçok gol pozisyonuna girdik ve maçı bırakmadık. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdik. Devre arasında yapacağımız nokta transferlerle ikinci yarıda çıkışa geçen bir Altınordu izleteceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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