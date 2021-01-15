Altınordu, Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Altınordu, Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı

15.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:20
Altınordu, Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 1,5 yıldır altyapıda forma giyen Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 1,5 yıldır altyapıda forma giyen Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, futbola Fransa'nın Saint Etienne takımında başlayan ve yaklaşık 1,5 yıldır Altınordu Futbol Akademisinde (ALFA) yer alan 2002 doğumlu Kenan Fakılı'nın profesyonel yapıldığı belirtildi.

Kenan Fakılı'nın imza törenine ALFA Direktörü Halit Eroğlu, eğitim direktörü Hande Özel ve ailesi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Eroğlu, emek verdikleri gençlerin profesyonel sözleşme imzalamalarının ve A takıma yükselmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Kenan Fakılı'nın 7 yıl Saint Etienne'de eğitim aldıktan sonra ALFA'ya kısa sürede adapte olduğunu belirten Eroğlu, "Şimdi artık önünde çok daha zorlu bir yol var. Her zamankinden fazla çalışmalı ve istemeli ki o yolu da başarılı bir şekilde yürüsün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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