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Altınordu-Keçiörengücü: 1-2

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Mavi, Kemal ElmasALTINORDU: Erhan - Onur (Dk. 86 Yusuf), Sinan, Ravil, Ufuk (Dk. 61 Ali), Oğulcan, Okan, Atakan (Dk. 78 Batuhan), Muhammed (Dk. 46 Burak), Metehan (Dk.

Altınordu-Keçiörengücü: 1-2
26.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:26

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Mavi, Kemal Elmas

ALTINORDU: Erhan - Onur (Dk. 86 Yusuf), Sinan, Ravil, Ufuk (Dk. 61 Ali), Oğulcan, Okan, Atakan (Dk. 78 Batuhan), Muhammed (Dk. 46 Burak), Metehan (Dk. 61 Hüsamettin), KemalKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Samet, Süleyman, Erdi, Madinda (Dk. 64 Uğur), Burak (Dk. 78 İshak), Abdulkadir, Hüsamettin, Cem (Dk. 86 Devrim), Mendy, Kone (Dk. 86 Bokila)GOLLER: Dk. 45+1 Cem, Dk. 90+5 Bokila (Keçiörengücü), Dk. 90+4 Erdi (kk) (Altınordu)SARI KARTLAR: Onur, Burak, (Altınordu), Cem (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu hafta mücadelesinde Altınordu evinde uzatma dakikalarında büyük heyecana sahne olan maçta Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip ilk yarıyı 45+1'inci dakikada Cem'in golüyle 1-0 önde kapatırken, 90+4'üncü dakikada Erdi'nin kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi. Son sözü 90+5'inci dakikada konuk ekipten Bokila söyledi: 1-2. Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Başkent temsilcisi 41 puana ulaşırken, İzmir ekibi 32 puanda kaldı.

8'inci dakikada Altınordulu Okan'ın ceza sahası dışından düzgün vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.28'inci dakikada ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Okan'ın orta şut karışımı vuruşanda kaleci Metin topa sahip oldu.39'un dakikada Keçiörengücü atağında soldan Cem'in yerden pasında Kone ceza sahası içinde gelişine vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.45+1'inci dakikada soldan Burak'ın ortasında ceza sahasında Cem kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.53'üncü dakikada Mendy'nin sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.72'nci dakikada sağdan Keçiörengücü ceza sahasına giren Burak'ın pasında savunmada Süleyman, Kemal'den önce son anda araya girerek tehlikeyi önledi.79'uncu dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Okan'ın şutunda kaleci Metin'in çeldiği topu Hüsamettin tamamladı, meşin yuvarlak yan direkten döndü.81'inci dakikada soldan Batuhan yerden kesti, kale önündeki Kemal'in vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.90+4'üncü dakikada Altınordu skoru dengeledi. Soldan Ali'nin kullandığı kornerde Erdi'nin ters kafa vuruşunda kaleci Metin'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-1.90+5'in dakikada Ali'nin kafayla dokunduğu topu kaleci Erhan elinden kaçırdı, hatayı affetmeyen Bokila meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Keçiörengücü deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.


- İzmir

Kaynak: DHA

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