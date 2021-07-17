Altınordu kasasını dolduruyor
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Altınordu kasasını dolduruyor

Altınordu kasasını dolduruyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalini kaybederek Süper Lig biletini Altay'a kaptıran ve önemli bir gelirden olan Altınordu, yeni sezon öncesi sattığı oyuncularla yine kasasını dolduruyor.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalini kaybederek Süper Lig biletini Altay'a kaptıran ve önemli bir gelirden olan Altınordu, yeni sezon öncesi sattığı oyuncularla yine kasasını dolduruyor.

Altyapısından yetişen ön libero Oğulcan Ülgün'ü Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a 3.5 milyon TL'ye satan İzmir temsilcisi, sol kanat Metehan Mimaroğlu için Adana Demirspor'dan 4 milyon TL bonservis geliri kazandı. Bu iki transferden 7.5 milyon TL kazanan Altınordu, 3 genç oyuncusunu da Avrupa'ya göndererek büyük bir gelir elde edecek.

Kırmızı-lacivertli kulüpten ayrılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı ile önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalayacak. Emre'nin bonservis bedeli henüz belli olmazken, 19 yaşındaki forvet Enis Destan için Belçika'nın Club Brugge kulübüyle söz kesen Altınordu, bu transferse biterse 2.6 milyon Euro kazanacak. İzmir temsilcisi, Alman ekibi Arminia Bielefeld'in talip olduğu Burak İnce içinse 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret alacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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