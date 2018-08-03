Altınordu Kasasını Doldurdu

Seyit Mehmet Özkan başkanlığındaki Altınordu, Türk futboluna hem yeni yıldızlar kazandırıyor hem de oyuncu satışından kasasını dolduruyor.

Parmakla gösterilen futbolcu akademisiyle fark yaratan Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile başlayan furyaya son olarak Erce Kardeşler'i ekledi. İzmir ekibi, 24 yaşındaki başarılı file bekçisini Belçika ekibi Standard Liege'e 1.5 milyon Euro'ya gönderdi. Altınordu, bir sonraki satış için de yüzde 30'luk pay maddesini sözleşmeye ekletti.

Fener'den 4 milyon Euro

Diğer kaleci Berke Özer ile başarılı kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı kısa süre önce Fenerbahçe'ye toplam 4 milyon Euro karşılığında satan Altınordu, bu sezon toplam 5.5 milyon Euro yani 32.4 milyon TL'lik rakamı kasasına koydu.

Altınordu, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'den de daha önce önemli bir gelir elde etti... 19 yaşında 700 bin Euro'ya Başakşehir'in yolunu tutan Cengiz, sezon içinde 100 bin Euro bonus kazandırırken, sonrasında Roma'ya tam 15 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Bu rakamın 4.5 milyon Euro'luk bölümü 'sonraki satıştan pay' maddesiyle Altınordu'ya gitti.

Kırmızı-Lacivertli kulübe Çağlar'ın şu ana kadarki getirisi ise tam 3 milyon 350 bin Euro. İlk etapta 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga temsilcisi Freiburg'a transfer olan başarılı stoper, sonrasında bonus olarak 850 bin Euro daha kazandırdı.

Beşiktaş ve Altınordu...

Son 3 yıllık periyotta futbolcu satışından toplam 14 milyon 150 bin Euro yani bugünkü kurla tam 83.5 milyon TL elde eden Altınordu, bu sezon ise Beşiktaş'ın ardından transferde en çok para kazanan kulüp oldu.

Siyah-Beyazlılar, Tosic, Mitrovic ve Fabri'yi gönderip bonservis bedeli olarak toplam 14 milyon Euro'yu kasasına koyarken, Altınordu ise Berke, Erce ve Barış Alıcı'dan 5.5 milyon Euro kazandı. (Fanatik)