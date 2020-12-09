Altınordu kaptanlarından ırkçılığa tepki mesajları

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda dün Fransa'da Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasındaki karşılaşma, dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu tarafından temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalırken, tüm futbol kamuoyunun...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda dün Fransa'da Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir arasındaki karşılaşma, dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu tarafından temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalırken, tüm futbol kamuoyunun tepki gösterdiği olaya Altınordulu futbolcular da sessiz kalmadı.

Altınordu takım kaptanlarından Sinan Osmanoğlu, "Irkçılık yeryüzünde bilinen en ağır hastalıktır" derken, Erhan Erentürk, "Dünyayı güzellik kurtaracak" mesajı verdi. Ahmet İlhan Özek ise "İnsanı sevmek, insanca yaşamanın ilk adımıdır" diye konuştu. Altınordulu genç futbolcular da ağabeylerinin yanlarında yer alarak bu mesajlara destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı