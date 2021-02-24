Altınordu kalecisi Erhan Erentürk: "Önümüzdeki maçlara da umutla bakacağız"
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Altınordu kalecisi Erhan Erentürk: "Önümüzdeki maçlara da umutla bakacağız"

24.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:39
Altınordu kalecisi Erhan Erentürk:

TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altay'ı 3-1 mağlup eden Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altay'ı 3-1 mağlup eden Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Erhan Erentürk, yaptığı açıklamada, Altay takımının tecrübeli isimlere sahip olduğuna dikkati çekti.

"Biz her takımı analiz ettiğimiz gibi Altay'ı analiz ettik. Neler yapabileceklerini biliyorduk." diyen Erhan, "Ne yapmamız gerektiğini ezberledik. Her şey istediğimiz gibi gelişti. Penaltıdan yediğimiz gole kadar Altay'ın pozisyonu yoktu. Kazandığımız için çok mutluyum. Genç ve dinamik bir takımız. Hocamız altyapıdan gelenlere hiç tereddüt etmeden şans veriyor. Önümüzdeki maçlara da umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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