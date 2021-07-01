Altınordu kalecisi Erhan'a talip çok
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Altınordu kalecisi Erhan'a talip çok

Altınordu kalecisi Erhan'a talip çok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolculara teklif yağıyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolculara teklif yağıyor. Genç golcü Enis Destan'a Belçika ekibi Club Brugge, orta saha Burak İnce'ye Alman Bayer Leverkusen ve İspanyol Sevilla talip olurken, kaleci Erhan Erentürk için de Süper Lig kulüpleri sıraya girdi. Kırmızı-lacivertlilerde 3 sezondur forma giyen 26 yaşındaki eldiveni Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün istediği öğrenildi.

Altınordu'ya şu ana kadar en ciddi teklifi Başakşehir'in yaptığı ifade edilirken, Trabzonspor'un Uğurcan'ı satması durumunda Erhan'ı alabileceği vurgulandı. Karşıyaka altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan Erhan, geçen sezon Altınordu'da 37 maça çıktı. Takımı ile Play-Off finaline de çıkan Erhan, Altay karşısında alınan mağlubiyetin ardından Süper Lig sevinci yaşayamadı.

OĞULCAN'DAN 3.5 MİLYON TL

Altınordu, Süper Lig ekibi Konyaspor'a sattığı Oğulcan Ülgün'den yaklaşık 3.5 milyon TL bonservis geliri elde etti. Son 5 sezonda A takımda görev yapıp geçen sezon 3 maçta oynayan 23 yaşındaki ön libero için daha önce 5 milyon TL isteyen yönetim, Konya'nın teklifini kabul etti. Altınordu altyapısında yetişen Oğulcan yeni takımına 3 yıllık imza atmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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