Altınordu kaleci fabrikası oldu
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Altınordu kaleci fabrikası oldu

Altınordu kaleci fabrikası oldu
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, Türk ve Avrupa futboluna kazandırdığı isimlerle adından sıkça söz ettirirken, son yıllarda adeta kaleci fabrikasına döndü.

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, Türk ve Avrupa futboluna kazandırdığı isimlerle adından sıkça söz ettirirken, son yıllarda adeta kaleci fabrikasına döndü.

Bu sezon başında Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL karşılığında Bursaspor'a veren kırmızı-lacivertliler, Erce Kardeşler, Berke Özer, Taha Tepe ve Ozan Can'ı da vitrine çıkarıp sattı. Altınordu 2018-2019 sezonun başında Berke'yi 1 milyon 250 bin Euro bonservisle Fenerbahçe'ye gönderdi. 

Ardından Erce Kardeşleri 2.5 milyon TL, Taha'yı da 2 milyon 400 bin TL'ye Trabzonspor'a satan kırmızı-lacivertliler, Ozan Can'ı da 200 bin Euro bedelle Konyaspor'a gönderdi. Mevcut kadrosunda Ali Emre Yaşar, Mertcan Dağlı, Serhat Öztaşdelen, Emirhan Emir ve Enes Kalyoncu'yu barından İzmir ekibinde ilk haftada deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçta 23 yaşındaki Ali Emre görev aldı.

 

 


- İzmir
Altınordu kaleci fabrikası oldu
Altınordu kaleci fabrikası oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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