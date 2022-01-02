Altınordu kaleci Ali Emre'den umutlu

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon forma şansı bulmaya başlayan kaleci Ali Emre Yanar gösterdiği performansla teknik ekibe güven verirken, yönetimin genç file bekçisini sezon sonunda Avrupa'ya gönderme planı yaptığı öğrenildi. Sezon başında kaleci Erhan Erentürk'ün Bursaspor'a transfer olmasının ardından eldivenleri devrelan 23 yaşındaki kaleci, 18 maçın tümünde ilk 11'de yer alırken, sadece burnunun kırıldığı Erzurumspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Son olarak iç sahada oynanan Beypiliç Boluspor maçında skor 1-1'ken 55'inci dakikada Bregu'nun kullandığı penaltıyı çıkararak takımının geriye düşmesini engelleyen kaleci Ali Emre Yanar, 2-1'lik galibiyette önemli rol oynadı. Kaleci Ali Emre, önceki hafta ise Balıkesirspor deplasmanında Anıl'ın penaltı vuruşunu çıkarmış, dönen topun gol olmasına engel olamamıştı. Daha önce Berke Özer, Erce Kardeşler, Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe ve Erhan gibi kalecilerden bonservis bedeli kazanan Altınordu, sıraya Ali Emre'yi koydu.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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