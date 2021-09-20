Altınordu kabustan çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu kabustan çıktı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu kabustan çıktı

TFF 1'inci Lig'de evinde 74 dakika 10 kişi oynadığı Ege derbisinde Denizlispor'u 1-0 geriden gelip uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Altınordu zoru başarıp taraftarını sevince boğarken, yeniden düşme hattından kurtulmayı da başardı.

TFF 1'inci Lig'de evinde 74 dakika 10 kişi oynadığı Ege derbisinde Denizlispor'u 1-0 geriden gelip uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Altınordu zoru başarıp taraftarını sevince boğarken, yeniden düşme hattından kurtulmayı da başardı. Ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 7 puan toplayan İzmir ekibi, alt sıralardan uzaklaşarak rahatladı. İlk 15 dakikada 3-0, 4-0'ı yakalayabilecekleri bir maçta 16'ncı dakikada eksik kaldıklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Ben pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Çizgiden çıkardığımız ancak gol verilen pozisyonun da gol olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Yardımcı hakem golü vermedi, itirazdan sonra golü verdi. Oyuncularımın da ister istemez öfkeleri daha da arttı" diyen teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Hakemlere çok yorum yapmak istemiyorum ama tamamıyla bizim aleyhimize birçok düdük çalındı. Soyunma odamızda oyuncularımızın maçı alacağı inancını gördük. İkinci yarıda geçiş hücumuyla gol planlamıştık ve çok erken golü bulduk. Rakibin alanlarını iyi kapattık. İkinci yarıda tek pozisyon verdik. Berabere bitse üzüleceğimiz bir maçtı. Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum, hepsine sarıldım. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

 Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı

Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Bensu Soral Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Münir Karaloğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu kabustan çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:25:30. #1.17#