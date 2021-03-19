Altınordu, İstanbulspor deplasmanında puan arayacak
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Altınordu, İstanbulspor deplasmanında puan arayacak

19.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:51
Altınordu, İstanbulspor deplasmanında puan arayacak

TFF 1. Lig'de 8 haftadır kaybetmeyen Altınordu, 27. hafta mücadelesinde yarın İstanbulspor'a konuk olacak.

TFF 1. Lig'de 8 haftadır kaybetmeyen Altınordu, 27. hafta mücadelesinde yarın İstanbulspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak İstanbulspor-Altınordu karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Ligde 18. haftada Menemenspor'a 4-2 mağlup olduktan sonra yenilmediği 8 müsabakada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Altınordu, haftaya 46 puanla 6. sırada girdi.

Kendi evinde çıktığı son 3 müsabakada galip gelemeyen ve bu karşılaşmalarda sadece 1 puan alabilen İstanbulspor ise 47 puan ve averajla Altınordu'nun 1 sıra önünde yer alıyor.

Ligin ilk devresinde Altınordu, rakibini İzmir'de 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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