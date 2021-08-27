Altınordu, İstanbulspor'a kaybetmiyor
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Altınordu, İstanbulspor'a kaybetmiyor

Altınordu, İstanbulspor'a kaybetmiyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor'u mağlup ederek ilk 3 puanını almayı hedefleyen Altınordu, son yıllarda rakibine boyun eğmiyor.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor'u mağlup ederek ilk 3 puanını almayı hedefleyen Altınordu, son yıllarda rakibine boyun eğmiyor. Kırmızı-lacivertliler, İstanbul ekibiyle oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son olarak 2017 yılında deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan Altınordu, daha sonra oynanan randevularda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 

İstanbulspor'a karşı son 3 maçını 2-0 (D), 1-0 ve 2-1'lik (D) skorlarla kazanan İzmir temsilcisi rakibine karşı üstünlüğünü korumak istiyor. İç saha deplasman ayrımı yapmadan her maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ÜÇ GENÇ ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA

Altınordu'da altyapıdan yetişen üç genç futbolcu Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Sol bek Yusuf Can Esendemir, orta saha oyuncusu Burak İnce ve santrfor Enis Destan, ay-yıldızlı takıma çağrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Futbol Akademisi'nde yetişen A takım oyuncularımızdan Yusuf Can Esendemir, Burak İnce ve Enis Destan, Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Gençlerimize ve millilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Ümit Milliler, 3 Eylül'de Belçika, 7 Eylül'de ise İskoçya ile Bursa'daki Timsah Park'ta karşılaşacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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