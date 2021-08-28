Altınordu, İstanbul'da çıkış arıyor
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Altınordu, İstanbul'da çıkış arıyor

Altınordu, İstanbul'da çıkış arıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu yarın 3'üncü hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu yarın 3'üncü hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak randevuda Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan İzmir ekibi geçen hafta evinde Tuzlaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Henüz puanla tanışamayan İstanbulspor ise evinde Manisa Futbol Kulübü'ne 4-3, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 kaybetti.

İstanbul'da ilk galibiyetini almayı hedefleyen kırmızı-lacivertlilerde, ayak bileği burkulan orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz dışında eksik yok.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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