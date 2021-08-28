Altınordu, İstanbul'da çıkış arıyor
TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu yarın 3'üncü hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak.
TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu yarın 3'üncü hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak randevuda Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başlayan İzmir ekibi geçen hafta evinde Tuzlaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Henüz puanla tanışamayan İstanbulspor ise evinde Manisa Futbol Kulübü'ne 4-3, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 kaybetti.İstanbul'da ilk galibiyetini almayı hedefleyen kırmızı-lacivertlilerde, ayak bileği burkulan orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz dışında eksik yok.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı