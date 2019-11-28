Altınordu ilklerin peşinde
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. İzmir temsilcisi kazanması halinde ilk kez 2'de 2 yapacak. Kırmızı-lacivertliler, aynı zamanda Başkent temsilcisine kendi evindeki ilk yenilgiyi tattırmak istiyor. Keçiörengücü namağlup olduğu iç sahada çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 gol atıp sadece 1 gol yedi.
Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde toplam 9 gol gören Keçiörengücü, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Öte yandan, sağ kanat Atakan'ın iyileştiği Altınordu'da sakatlığı süren sol bek Ufuk bu hafta da kadroda yer almayacak. Kırmızı-lacivertliler, maçın oynanacağı Ankara Aktepe Stadı'nın zeminine alışmak amacıyla hafta boyuncu antrenmanlarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki sentetik çim sahada yaptı.