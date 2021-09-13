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Altınordu ilkleri yaşadı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu ilkleri yaşadı

TFF 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde eden Altınordu derin bir nefes aldı.

TFF 1'inci Lig'de evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde eden Altınordu derin bir nefes aldı. İlk 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlikle 1 puan toplayan ve düşme hattında yer alan İzmir ekibi dün aldığı galibiyetle 4 puana ulaşarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Altınordu'nun yeni transferlerinden sol kanat Ali Dere, 2'nci dakikada takımını öne geçirerek kırmızı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Milli maç nedeniyle lige verilen arada transfer edilen sağ bek Rıdvan ile stoper Volkan ilk defa forma giyerken, yine yeni transfer Kürşad ise ilk kez 11'de görev yaptı. Şeref'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı İzmir temsilcisinde çarşamba günü deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi Muzaffer'in cezası sona erdi.

Bursaspor karşısında aldıkları galibiyetinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilerleyen haftalarda daha iyi futbol izlettireceklerini söyledi. Lige iyi başlayamadıklarını, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Oyun kurgusunu ilk haftalarda her maça yansıtmak basit olmuyor ama önemli olan skor olarak kazanmaktı. Bizim için önemli bir galibiyetti. Kazanmanın verdiği süreçle oyunsal anlamda daha iyi olabileceğimizi söyleyebilirim. Kazandığımız için mutluyum. Savunmada ve hücumda çok daha güçlü bir Altınordu izlettireceğiz. Bursaspor da güçlü bir kadro kurdu, önümüzdeki haftalarda onlar da başarılı olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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