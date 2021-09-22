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Altınordu ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu ilk peşinde

TFF 1'inci Lig'de evinde Denizlispor'u 2-1 yenerek moral bulan Altınordu, pazar günü deplasmanda Royal Hastanes Bandırmaspor'u da mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

ALTINORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig'de evinde Denizlispor'u 2-1 yenerek moral bulan Altınordu, pazar günü deplasmanda Royal Hastanes Bandırmaspor'u da mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Dış sahada oynadığı 3 maçta Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp, İstanbulspor'a 3-0, Gençlerbirliği'ne ise 3-2 mağlup olan İzmir ekibi, Bandırma'dan zaferle dönerek şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Ligde 6 maçta 7 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, kazanması halinde 9 puanı bulunan rakibini geride bırakacak. Stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın kırmızı kart cezalısı olduğu Altınordu'da Metehan ve Sami'nin cezaları sona erdi. Şeref'in tedavisi ise sürüyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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