Altınordu ilk 6 aşkına
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Altınordu ilk 6 aşkına

Altınordu ilk 6 aşkına
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Tuzlaspor'u 3-2 mağlup ederek Play-Off iddiasını son haftaya taşıyan Altınordu yarın deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşılaşacak.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Tuzlaspor'u 3-2 mağlup ederek Play-Off iddiasını son haftaya taşıyan Altınordu yarın deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak 34'üncü hafta mücadelesinde Sarper Barış Saka düdük çalacak. İzmir ekibi, prestij mücadelesi veren rakibini mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın ilk kez Play-Off'a kalma başarısı gösterecek.

Ligde 57 puanı bulunan 6'ncı sıradaki Altınordu, bir basamak altında yer alan 55 puanlı Ankara Keçiörengücü ile normal sezonu aynı puanda bitirmesi halinde ikili averajda kötü olması nedeniyle Play-Off biletini Başkent ekibine kaptıracak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden forvet Ahmet Dereli ile sağ kanat Şeref forma giyemeyecek. Sarı kart cezası biten santrfor Enis görev yapabilecek. Keçiörengücü'nün Bursa deplasmanında puan kaybı halinde ise İzmir ekibi yenilse bile ilk 6'ya kalacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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