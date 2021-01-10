Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
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Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

10.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:34
Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, ilk çalışmasını sabah saatlerinde Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'ndeki fitness salonunda yapan Altınordu futbolcular ikinci çalışmasını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Oyuncular, dayanıklılık ve özel çalışmayla günü tamamladı.

Furkan Çil'in takımla antrenmanlara başladığı Altınordu'da Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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