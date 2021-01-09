Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin ikinci yarısı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin ikinci yarısı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla başladı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, günün ilk çalışması Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'ndeki fitness salonunda yapıldı. Günün ikinci antrenmanı için İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne giden Altınordulu futbolcular, pas çalışması ve aerobik oyun antrenmanıyla günü tamamladı.

Tedavi süreçleri devam eden Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli, fizyoterapist eşliğinde salonda antrenman yaptı.

Öte yandan 31 yaşına giren Sinan Osmanoğlu'nun doğum günü pasta keserek kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz