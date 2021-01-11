Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor
11.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarına devam etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarına devam etti.
Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Altınordulu futbolcular pas çalışması, sınırlı alan ve taktik oyun idmanları gerçekleştirdi.
Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Ağrıları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Burak İnce antrenmanda yer almadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz