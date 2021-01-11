Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor

11.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:38
Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci devre hazırlıklarına devam etti.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Altınordulu futbolcular pas çalışması, sınırlı alan ve taktik oyun idmanları gerçekleştirdi.

Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Ağrıları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Burak İnce antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Özdemir Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Bayram Ersun Yanal Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 22:38:32. #1.14#
title