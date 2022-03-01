Altınordu hayat buldu

SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda üst üste çıktığı 7 maçı kaybederek düşme hattına demir atan Altınordu, dün derbide konuk olduğu Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek büyük moral buldu. Rakibine iç sahadaki ikinci yenilgisini tattıran kırmızı-lacivertliler 25 puana ulaşıp 17'nci sıraya yükselerek, kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 6'dan 4'e indirdi. İzmir temsilcisi, 24 Aralık'ta evinde 2-1 kazandığı Boluspor maçından 70 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Menemenspor müsabakasının 77'nci dakikasında takımını öne geçirerek galibiyette başrolü oynayan kaptan Ahmet İlhan, ligdeki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Altınordu, bu sezon 2'nci kez bir 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. Kırmızı-lacivertliler, 1 Ekim'de Bornova'da oynadığı Menemenspor maçını da tek golle kazanarak kalesini gole kapatmıştı. Altınordu'nun ilk 11'inde sadece 2 altyapı oyuncusu şans buldu. Oyuna sonradan girenlerle bu sayı 5'e yükseldi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci yarısında istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bunun takımı mental açıdan zor durama soktuğunu belirterek, "Bu maç bizim için anlamlı ve kazanmamız gereken bir maçtı. Yukarıya tutunma anlamında bu 3 puan bize çok şey katacak. Buna 3 puandan fazlasını aldık diyebilirim. Rakibimiz de kolay kaybetmeyen bir takımdı. Böyle bir galibiyetin sonraki haftalar için müjdeli olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda hep son haftalarda yükselen bir Altınordu izletmiştik, inşallah bunu tekrarlayacağız" dedi.