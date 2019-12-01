Altınordu gurbette kayıp

01.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:08

TFF 1. Lig'de deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Altınordu, dış sahada çıktığı 7. maçında da galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-lacivertliler deplasmanda oynadığı 7 müsabakada 5 mağbuliyet, 2 beraberlik alarak sadece 2 puan topladı. İzmir temsilcisi gurbette 2 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Ligde aldığı 2 galibiyeti de seyircisinin önünde elde eden Altınordu, 10 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Keçiörengücü karşısında Anıl'la kullandığı penaltıdan faydalanamayan Altınordu'da rakibin saha avantajını iyi değerlendirdiğini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 15 dakikalık bölümün ardından maçın hakimi bizdik ve golü de bulduk. Rakip duran toptan gol atıp maça tutundu. İkinci yarının başında çok net fırsatlardan yararlanamadık. Skor bir anda 4-1 olabilirdi. Sonrasında golü yedik ve geri dönüşü yapamadık. Üretken bir futbol sergilediğimiz karşılaşmayı kaybettik" dedi.

ONUR TAHA ÜZDÜ

Altınordu'da ayak bileğinden sakatlanan sağ bek Kerim'in yerine 41. dakikada oyuna giren Onur Taha Takır, 83. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rakip kale önündeki bir pozisyonda yere düşmesi nedeniyle omzu çıkan genç savunmacı hastanede tedavi edildi. İlk yarıyı kapatan Onur'un 3 hafta bandajla tedavi göreceği, daha sonra yeniden kontrol edileceği öğrenildi. Oyuncu değişiklik haklarını kullanan Altınordu, Onur'un sakatlığı sonrası son bölümde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Kaynak: DHA

- İzmir