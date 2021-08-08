Altınordu gülmeyi unuttu
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Altınordu gülmeyi unuttu

Altınordu gülmeyi unuttu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig biletini rakibine kaptıran Altınordu, yeni sezon öncesi oynadığı 3 hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig biletini rakibine kaptıran Altınordu, yeni sezon öncesi oynadığı 3 hazırlık maçında da galibiyet yüzü göremedi. İlk özel sınavında 2'nci Lig takımı Somaspor'a 2-1 yenilip, ikinci özel randvuda 3'üncü Lig ekibi Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, dün de Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Kadrosundaki 10 oyuncuyla yollarını ayırıp, 2 takviye yapan Altınordu, altyapısından yetişen genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla yeni sezona hazırlanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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