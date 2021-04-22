Altınordu golcülerine güveniyor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde lider GZT Giresunspor'la karşılaşacak Altınordu, ligin en iyi savunma yapan takımını dize getirmenin planlarını yapıyor.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde lider GZT Giresunspor'la karşılaşacak Altınordu, ligin en iyi savunma yapan takımını dize getirmenin planlarını yapıyor.

Karadeniz temsilcisi oynadığı 31 maçta kalesinde 24 gol görerek en iyi defans yapan ekip konumunda bulunuyor. Kırmızı-lacivertli teknik ekip 11 golü bulunan genç santrfor Enis Destan, 8 gol atan sağ kanat Ahmet İlhan ve 6 kez rakip fileleri sarsan sol kanat Metehan'ı bu karşılaşmaya özel olarak hazırlıyor. Forvet oyuncularına rakibin zaaflarını anlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Giresunspor'u İzmir'den eli boş göndererek takımını ilk 6'da tutmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Giresunspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Altınordu bu kez kazanarak 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde tedavileri süren stoper Sinan, Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli'nin bu hafta da büyük ihtimalle forma giyemeyeceği öğrenildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı