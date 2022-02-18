Altınordu gol atamıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda oynadığı 6 karşılaşmada puan yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu, son 4 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

İzmir temsilcisi son 4 haftada İstanbulspor'a 5-0, Bursaspor ve Altaş Denizlispor'a 1-0, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken, bu periyotta gol atan tek oyuncu Recep Aydın oldu. Ligde 24 maçta kalesinde gördüğü 49 gol ile en fazla gol yiyen takım olan kırmızı-lacivertliler, savunmada olduğu gibi hücumda da etkisiz kalınca düşme hattından kurtulamadı.

Son galibiyetini 24 Aralık'ta iç sahada 2-1'lik skorla Beypiliç Boluspor karşısında alan Altınordu, pazartesi günü konuk edeceği Play-Off hattındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek yaklaşık 2 ay sonra 3 puan sevinci yaşamayı hedefliyor. Geçen sezon Play-Off finali oynadığı ligde bu sezon en kötü dönemini geçiren İzmir temsilcisi, kalan 12 maçında ateş hattından çıkıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Kırmızı-lacivertliler kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alıyor.