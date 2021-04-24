Altınordu, Giresunspor'u ağırlıyor
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Altınordu, Giresunspor'u ağırlıyor

Altınordu, Giresunspor'u ağırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın lider GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Altınordu, TFF 1. Lig'de yarın lider GZT Giresunspor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, kazanarak play-off hakkını garantilemeyi hedefliyor.

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Altınordu, lider Giresunspor'u ağırlayacak. Yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ligde 53 puanla 6. sırada yer alan Altınordu, play-off potasındaki yerini korumak için sahaya çıkacak. 7. sırada bulunan Keçiörengücü ile arasında 4 puan fark bulunan İzmir temsilcisi, puan farkını koruyarak iddiasını sürdürmek istiyor. Kırmızı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılması ve Keçiörengücü'nün deplasmanda Balıkesirspor'a kaybetmesi halinde play-off hakkını garantilemiş olacak.

Konuk ekip Giresunspor ise İzmir'e 3 puan için gelecek. Karadeniz temsilcisi, puan kaybı yaşamadan şampiyonluğa ulaşmak istiyor. İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Giresunspor sahasında 2-0 kazanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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