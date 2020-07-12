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Altınordu-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendileri için 1 puanın yeteceği maçı 3 puanla tamamlamanın takıma moral kattığını söyledi.

Altınordu-Giresunspor maçının ardından
12.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:48

Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendileri için 1 puanın yeteceği maçı 3 puanla tamamlamanın takıma moral kattığını söyledi.

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, salgın için verilen aranın ardından oynanan 4 maçın 2'sini berabere 2'sini ise mağlup tamamladıklarını söyledi. Kaybetmeyi hak etmedikleri maçlar oynadıklarını söyleyen Eroğlu, "Bugünkü hedefimiz oyunla birlikte skoru yakalamaktı. Belki 1 puan bize yetecekti ama biz galip gelip diğer maçlara bakmadan ligi tamamlamak istiyorduk. Bugün maçın başında bulduğumuz 2 golle skor avantajını sağladık. Topa sahip olarak da rakibin direncini kırmayı başardık. Belki ilk yarı skor daha da farklı olabilirdi" dedi.

Eroğlu, kendileri için beraberliğin yeteceği maçı kazanmanın moral verdiğini söyledi.

Giresunspor cephesi

Karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Giresunspor teknik sorumlusu Hakan Kurt ise toplayabildikleri tüm puanları toplayarak ligi tamamlamak istediklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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