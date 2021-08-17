Altınordu gençlerine sarıldı
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Altınordu gençlerine sarıldı

Altınordu gençlerine sarıldı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanından 90+3'te attığı golle 1-1'lik beraberlikle dönen Altınordu, genç futbolcularına sarıldı.

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanından 90+3'te attığı golle 1-1'lik beraberlikle dönen Altınordu, genç futbolcularına sarıldı.

Transfer döneminde birçok önemli futbolcusuyla yollarını ayırıp yeterli takviyeler yapamayan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu 2000 ve üzeri yıllarda doğan 7 genç isme görev verdi. Geçen sezon Play-Off finalini kaybeden Altınordu'da 2004'te doğan orta sahalar Sami Satılmış ile Burak İnce, 2003'lü orta saha Emircan Feytullah Gürlük, 2002'li defans Rahmi Salih Kaya ve 2001'li stoper Yusuf Can Erdemir, sezonun ilk müsabakasında 11'de yer aldı.Hüseyin Eroğlu ikinci devrede ise 2002 doğumlu golcü Enis Destan ve 2001'li orta saha Muzaffer Kocaer'e görev verdi. Genç futbolcular sergiledikleri mücadele ile tam not alırken, Hüseyin Eroğlu herkesin performansından memnun kaldığını söyledi. Genç futbolcuların takım sistemine çabuk bir şekilde adapte olduğunu belirterek, "Sezona zorlu bir deplasmanda başladık. Son dakikalara kadar yenilgiyi kabul etmedik ve evimize puanla döndük. Takımımız her geçen hafta çok daha iyi bir duruma gelecektir. 2000'li yıllarda doğan birçok oyuncumuza görevlerini verdik ve onlara inandık. Futbolcularımız bizi mahcup etmedi. Hepsine güvenimiz tam" açıklamasını yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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