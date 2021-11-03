Altınordu geçen sezonu mumla arıyor

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Altınordu, geçen sezonki performansından çok uzak bir görüntü sergiliyor. Ligde 2020-2021 sezonunda 11'inci haftayı 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 23 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan kırmızı-lacivertliler, bu sezon aynı periyotta 10 puanda kalarak 17'nci sırada yer buldu. İzmir ekibi bu sezon 11 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 7 kez sahadan eli boş ayrıldı. Geçen sezon tarihinde ilk kez Play-Off'a kalıp, finalde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, bu sezonun ilk bölümünde aldığı skorlarla 2'nci Lig'e düşmesi muhtemel takımlar arasında gösterilmeye başladı. İzmir temsilcisi 2014-15'ten bu yana ligde son 8 sezonda 11 haftalık periyotlarda sırasıyla 11, 18, 16, 15, 16, 7, 23 ve 10 puan topladı. Bu yıl en kötü ikinci sezon girişini yapan Altınordu, seri galibiyetler elde ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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