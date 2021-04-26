Altınordu galibiyeti unuttu
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Altınordu galibiyeti unuttu

Altınordu galibiyeti unuttu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de dün evinde 0-0 berabere kaldığı GZT Giresunspor'u liderlik koltuğundan indiren Altınordu, son 4 haftada kaybettiği puanlarla ağır yara aldı.

TFF 1'inci Lig'de dün evinde 0-0 berabere kaldığı GZT Giresunspor'u liderlik koltuğundan indiren Altınordu, son 4 haftada kaybettiği puanlarla ağır yara aldı. Üst üste Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor'a mağlup olduktan sonra Akhisarspor (D) ve Giresunspor'la yenişemeyen kırmızı-lacivertliler, 10 puan kaybederek ilk 6'daki yerini riske attı. Ligde 7'nci sırada yer alan 52 puanlı Keçiörengücü ile bir basamak üzerindeki 54 puanlı İzmir ekibi arasında sadece 2 puanlık fark kaldı.

Altınordu normal sezonu Tuzlaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor (D) maçlarıyla, Keçiörengücü ise Menemenspor ve Bursaspor (D) müsabakalarıyla tamamlayacak. İzmir temsilcisi bu sezon ilk kez Play-Off'a kalarak Süper Lig iddiasını korumayı hedefliyor. Forvet Ahmet Dereli'nin sezonu kapattığı Altınordu'da genç santrfor Enis Destan'ın sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de keyifleri kaçırdı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 2 maçı kazanmaları halinde Play-Off'a kalacaklarını dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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