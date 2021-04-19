Altınordu fırsat tepti
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Altınordu fırsat tepti

Altınordu fırsat tepti
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda düşme hattında yer alan Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan 6'ncı sıradaki Altınordu, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Ankara Keçiörengücü ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma fırsatını kaçırdı.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda düşme hattında yer alan Akhisarspor'la 1-1 berabere kalan 6'ncı sıradaki Altınordu, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Ankara Keçiörengücü ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma fırsatını kaçırdı. Son 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 8 puan kaybeden İzmir temsilcisi 53 puana ulaşırken, 7'nci sırada yer alan Keçiörengücü 49 puanla Play-Off hattına girmeye çalışıyor. Üst üste puan kaybeden kırmızı-lacivertli ekip, son 3 karşılaşmadan fırsat tepmeyip 9 puan çıkarsaydı 61 puanla 2'nci sırada yer alacaktı. Ligde pazar günü lider Giresunspor'u konuk edecek Altınordu, daha sonra az da olsa Play-Off umudu bulunan Tuzlaspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi normal sezonun son haftasında deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Altınordu, daha önce 4 kez kaçırdığı Play-Off biletini bu defa cebine koymak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanıp rakiplerimizle puan farkını açma hedefindeydik. Üç puan istediğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Bu anlamda üzgünüz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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